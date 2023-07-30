智慧駕駛晶片為重災區 內地AI第一股寒武紀傳大裁員

據內媒報道，內地以生產AI晶片為主要業務的寒武紀傳裁員，以智慧駕駛晶片業務的寒武紀子公司行歌科技為重災區。

據報道，該公司軟體部分裁員近半，硬體部分只保留少數員工，且新項目已經暫停。去年12月，美國商務部發布「實體清單」被列入實體清單的成員需要獲得美國商務部頒發的許可證，才能購買美國技術，寒武紀等多家晶片半導體公司被封殺；寒武紀的多家子公司也被列入名單，其中就包括成立不久的行歌科技。行歌科技以智能駕駛晶片為主要業務，在成立之初，獲得了蔚來、上汽、寧德時代等企業投資。

寒武紀的主營業務在於應用各類雲服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智慧核心晶片的研發、設計和銷售，以及為客戶提供豐富的晶片產品與系統軟體解決方案。

寒武紀在2022年3月末對外宣稱推出的思元 370 是訓推一體人工智慧晶片，最大算力高達 256TOPS(INT8)。寒武紀上市以來連年虧損，6年已累計虧損超41億元人民幣，但今年以來，AI概念股走勢強勁，寒武紀年初由約54.15元人民幣，升至4月最高的271元人民幣，股價升約5倍，成為內地股民的焦點。

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同時，疫情復常後內地赴港澳遊客同比增長突出，推動客流量。整體而言，隨著公司精簡戰略，重新聚焦寶石設置業務，有望實現非常可觀的利潤增長，從而帶動盈利增長和估值倍數重估。

公司的新系列Wonderful Life，可能會繼HUA系列後成另一熱門系列。如能成功將此系列帶到二線城市，核心營運利率 (Operating Profit Margin) 將有具大上升潛力。

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編輯：黃銳