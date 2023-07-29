【歐洲經濟】歐元區7月通脹料處5%以上　市場預期歐央行9月再加息

歐洲央行本周將三大主要利率加息0.25厘，央行行長拉加德（Christine Lagarde）對9月是否再度加息避而不談。下周一（31日）公布的7月份歐元區通脹按年增長料仍處於5%以上，將會令當局在加息問題上陷入兩難局面，現時投資界則預期當局仍需要最少再加息一次，才會完結加息周期。

市場現時預期，歐元區7月份消費物價指數（CPI）按年上升5.3%，較6月5.5%輕微回落。核心CPI則預期升5.4%，同樣較6月5.5%微跌，有機會自2021年初以來，核心CP首次高於整體通脹。歐元區周一亦公布GDP數據，或反映當地經濟是否出現衰退。如陷入衰退，9月會議再度加息或對經濟構成更大負擔。



多間券商均預期歐洲央行會在9月進行最後一次加息，高盛指拉加德雖然明確地提到暫停加息的可能性，但也同意對堅挺的服務業通脹重視程度高於已大幅減弱的經濟活動數據。

摩根士丹利認為，鑑於對通脹和經濟增長的預期，維持歐洲央行9月再加息0.25厘的預測，達到終端利率4厘後停止加息，但認為9月的利率決策仍然難料。



花旗則指出，除非歐洲央行自己對2025年整體通脹率的預測降至2%以下，否則歐洲央行管委會似乎無法得出利率有足夠限制性的結論。央行必須至少再加息一次，那麼在9月份公布通脹預測時加息，似乎比10月份更合乎邏輯。



相關文章：

【日本經濟】日本上調最低工資穩通脹 時薪首次突破1000日圓關

【英國經濟】英倫銀行任命伯南克 對央行經濟預測進行評估

編輯：葉志偉