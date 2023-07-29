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【美股焦點】微軟年報罕有提GPU供應　指供應不足或影響AI業務

股市 16:01 2023/07/29

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人工智能（AI）發展潛力龐大，各科技巨企今年亦爭相泊岸，微軟（美：MSFT）在公司年度報告中提到，由於AI業務需要用上圖形處理器（GPU），該雲業務關鍵原材料如果無法獲得充足供應，或有機會令服務中斷，為該公司首次在年報提及相關因素。

微軟一直在增加資本支出，包括在GPU方面的支出，以滿足對基於雲的人工智能服務不斷增長的需求。是次在年報中向投資者強調，GPU是其快速增長的雲業務的關鍵原材料，如果無法獲得足夠的GPU，數據中心就可能出現業務中斷的風險因素。

其他大型科企未有提及GPU問題

公司在年報中三度明確提及了GPU，指數據中心取決於許可的可建設土地、可預測的能源、網絡供應和服務器，包括GPU和其他組件的可用性。並指集團的設備主要由第三方合同製造商製造，如果他們無法提供或無法滿足公司要求，合格的替代供應商是很少，長期中斷可能會影響公司滿足消費者需求的能力。

去年的年度中一次也沒有提及GPU，故確實`反映了大型科技公司對向中小企業提供AI功能所需的硬件，需求正顯著增長。 然而其他大型科企如Google母企Alphabet（美：GOOG）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和Facebook母公司Meta（美：META），亦沒有在年報提到GPU的問題。

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美股 雲端 智能服務 人工智能 指數 硬件 處理器 Alphabet（美：GOOG） 微軟（Microsoft，美：MSFT）
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