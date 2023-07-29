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【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低　不足令美股AI泡沫爆破

股市 14:57 2023/07/29

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美國聯儲局本周再次加息，聯邦基金利率已升至5.25至5.5厘。但面對高利率狀況，美股繼續節節上升，美銀分析師指出，影響美股走勢的並非聯邦基金利率，而是實際利率（Real Interest Rate），認為仍是仍處於較低水平，未能令人工智能（AI）概念等股份形成的升勢產生泡沫。

人工智能相關股票近日升勢頗急，微軟（美：MSFT）及英偉達（美：MSFT）等股份走勢強勁，，美銀策略師Michael Hartnett表示，實際利率（即名義利
率減去通脹率）仍然過低，無法刺破科技股的「嬰兒泡沫」（Baby Bubble），但金融環境收緊將對風險資產構成挑戰。

他又表示，包括美債、石油、比特幣和股票等在內的全球市場，近年已變成超調的世界（world of overshoots），把資產價格的過度調整稱之為新常態，直言AI股價格大幅波動也只是新的超調。

Hartnett去年看淡美股，最終證明其預測準確，但今年他對股市看跌的預測仍未應驗。在最新報告中，他的團隊建議今年夏季餘下時間吸納新興市場和大宗商品，另建議秋季沽出科技股。

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編輯：葉志偉

美股 加息 美國聯儲局 新興市場 美國 通脹 金融
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