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Taylor Swift表演破紀錄 西雅圖場錄2.3級地震

環球社會熱點 17:30 2023/07/29

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美國天后Taylor Swift日前在西雅圖連開兩場演唱會，據悉當地在演唱會舉行時，錄得黎克特制2.3級地震，打破2011年時紀錄。

Twitter總部改豎「X」標誌 三藩市介入調查 【下一頁】

地震學家Jackie Caplan-Auerbach表示，Taylor Swift上周六及周日（22日至23日）在舉行西雅圖演唱會時，錄得最高達2.3級地震等量的地震活動。

Caplan-Auerbach指出，Taylor Swift演唱會造成的地震活動級數雖然僅比2011年時﹑美式足球球隊西雅圖海鷹的傳奇達陣引發的0.3，但威力明顯更強，稱震感差距翻倍。

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日本連續兩年人均壽命下跌 新冠疫情成主因 【下一頁】

Caplan-Auerbach亦解釋，兩次「地震活動」最大差別是震感時長。體育活動的慶祝往往為時較短，但演唱會反之是更持續在音樂﹑節奏及喇叭等元素帶來衝擊。

另一名地震學家Mouse Reusch嘗試分析，到底是表演哪首歌曲時引發最大震感。其一名學生發現，最大震感出現時正是Taylor Swift演唱大熱歌曲《Shake It Off》時。

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責任編輯：吳漢培

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