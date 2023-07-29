Twitter總部改豎「X」標誌 三藩市介入調查

社交平台Twitter日前宣布，正式改名為「X」，納入東主馬斯克（Elon Musk）的商業版圖。位於美國三藩市的Twitter總部亦隨即改在頂樓，豎立一個「X」標誌，惟造法引起當地市政府關注並介入調查。

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馬斯克宣布將Twitter改名X後，Twitter三藩市總部外的標誌已開始拆卸。Twitter周五（28日）更在總部樓頂，豎立一個偌大的新「X」標誌。

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三藩市樓宇檢驗部發言人Patrick Hannan同日表示，Twitter總部豎立的新標誌需要接受規劃評估及獲得准許。Hannan指部門在接獲投訴後，已就事件展開調查。

就在Twitter標誌開始拆卸當日，三藩市警方便以沒有放置警告標示保障行人安全，阻止工人完成工序。樓宇檢驗部早前亦指出，任何更換樓宇外標誌需獲得許可，確保維持建築的歷史性質，亦需有措施保障安全。

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責任編輯：吳漢培