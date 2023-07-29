  • 30°C
香港時間 : 2023729日 (週六) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】日本上調最低工資穩通脹　時薪首次突破1000日圓關

股市 13:17 2023/07/29

分享：

分享：

日本央行昨日議息後，決定調整「收益率曲線控制（YCC）」政策，將靈活控制10年期日本國債收益率，但略為下調2024財年核心通脹預測至1.9%。當地厚生勞動省同日同意上調最低時薪，令最低時薪首次升至1000日圓上，被市場視為有望穩定日本通脹之舉動。

日本厚生勞動省同意將日本平均時薪上調41日圓，由現時961日圓，提高至1002日圓，加幅達4.3%，無論是增加金額抑或增長幅度，均是2002年以來的最高紀錄，料法案將會送到各地區議會展開討論，10月前將正式落實。

事實上，日本確實有其增加工資的必要性，當地通脹速度已經超越了薪金增長速度，5月份所有工人的整體現金收入增長2.5%，然而經通脹調整後，實際是下降了1.2%，即薪金增幅追不上通脹。

分析指，為了使通脹持續高於日本央行2%的目標，工資必須穩定上漲約3%。加上日本央行預計未來兩年通脹率將降至2%以下，市場預料將會繼續實施貨幣寬鬆政策。

相關文章：

【日圓走勢】晨星：日本YCC政策更靈活是重要一步　若未來十年期債息遠離零水平，日央行可隨時放棄YCC

【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關　兌港元低見5.52算　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）

編輯：葉志偉

貨幣政策 美股 經濟 最低工資 日圓 日本 通脹 日本央行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【銀行危機】美國監管機構避銀行危機重演　要求銀行加強應急融資計畫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘　活期存息可加至1厘超大行
【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘　活期存息可加至1厘超大行
【著數優惠】百佳7月28日推「百佳大折日」開心購物嘉年華　全單低至88折
【著數優惠】百佳7月28日推「百佳大折日」開心購物嘉年華　全單低至88折
【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）
【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）
【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關　兌港元低見5.52算　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）
【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關　兌港元低見5.52算　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）
【恒指夜期+ADR】中概股指數狂飈7%　夜期收市升196點破2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數狂飈7%　夜期收市升196點破2萬關（不斷更新）
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款