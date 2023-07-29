【日本經濟】日本上調最低工資穩通脹　時薪首次突破1000日圓關

日本央行昨日議息後，決定調整「收益率曲線控制（YCC）」政策，將靈活控制10年期日本國債收益率，但略為下調2024財年核心通脹預測至1.9%。當地厚生勞動省同日同意上調最低時薪，令最低時薪首次升至1000日圓上，被市場視為有望穩定日本通脹之舉動。

日本厚生勞動省同意將日本平均時薪上調41日圓，由現時961日圓，提高至1002日圓，加幅達4.3%，無論是增加金額抑或增長幅度，均是2002年以來的最高紀錄，料法案將會送到各地區議會展開討論，10月前將正式落實。

事實上，日本確實有其增加工資的必要性，當地通脹速度已經超越了薪金增長速度，5月份所有工人的整體現金收入增長2.5%，然而經通脹調整後，實際是下降了1.2%，即薪金增幅追不上通脹。

分析指，為了使通脹持續高於日本央行2%的目標，工資必須穩定上漲約3%。加上日本央行預計未來兩年通脹率將降至2%以下，市場預料將會繼續實施貨幣寬鬆政策。

相關文章：

【日圓走勢】晨星：日本YCC政策更靈活是重要一步 若未來十年期債息遠離零水平，日央行可隨時放棄YCC

【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關 兌港元低見5.52算 日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）

編輯：葉志偉