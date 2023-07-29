  • 31°C
香港時間 : 2023729日 (週六) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

13名共和黨初選候選人齊集 特朗普德桑蒂斯首同場

環球政治 14:10 2023/07/29

分享：

分享：

美國共和黨共多人已宣布，角逐黨內初選爭取成為總統候選人。周五（28日）多達13位候選人齊集共和黨籌款晚宴，兩大熱門前總統特朗普（Donald Trump）及佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）亦初次聚首一個場地。

【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏 【下一頁】

13名候選人各獲10分鐘發言時間，不過各人獲安排在不同地方，並無機會互動。民調中遙遙領先的特朗普向在場逾1,200參加者表明，他是唯一一人可以帶領共和黨明年獲勝，暗示自己亦因此面臨各種刑事及民事起訴。

德桑蒂斯自周四（27日）起已抵達艾奧瓦州，當晚他揚言未來將走遍州內99個縣，爭取更多當州選民支持。

艾奧瓦州舉行的年度林肯籌款晚宴（Lincoln Dinner fundraiser），為共和黨一大選前活動，參與者多為有力左右來年共和黨總統候選人人選的人物，因此吸引多數初選候選人現身。

聯合國指全球「沸騰」時代來臨 7月勢成史上最熱 【下一頁】

雖然多數在場人士表示，仍未決定初選會支持哪一位候選人，但有媒體指出，現場滿布特朗普貼紙或支持物。

根據民調統計顯示，特朗普在共和黨初選的支持度達52.4%，遠超其他候選人。居次席的德桑蒂斯僅有15.5%支持度，其餘候選人支持度則全數個位數。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

忠實食客肯改名做「Subway」有機會一世免費食潛艇堡
2023/07/28
忠實食客肯改名做「Subway」有機會一世免費食潛艇堡
美參議員提新法案 禁高官及國會議員交易股票
2023/07/27
美參議員提新法案 禁高官及國會議員交易股票
LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論
2023/07/27
LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論
Netflix招聘AI人員 年薪最高破700萬
2023/07/27
Netflix招聘AI人員 年薪最高破700萬
麥康奈爾發言突然僵住沉默21秒 健康引關注（有片）
2023/07/27
麥康奈爾發言突然僵住沉默21秒 健康引關注（有片）

你可能感興趣

忠實食客肯改名做「Subway」有機會一世免費食潛艇堡
09:05 2023/07/28
忠實食客肯改名做「Subway」有機會一世免費食潛艇堡
美參議員提新法案 禁高官及國會議員交易股票
16:00 2023/07/27
美參議員提新法案 禁高官及國會議員交易股票
LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論
15:05 2023/07/27
LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論
地緣政治 選舉 美國 特朗普 美國共和黨 艾奧瓦

下一篇文章

日本連續兩年人均壽命下跌 新冠疫情成主因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

沙特球會宣傳片歡迎利物浦隊長加盟 全程黑白遮一物
沙特球會宣傳片歡迎利物浦隊長加盟 全程黑白遮一物
英年薪百萬律師籲勿入行 「唔好只顧搵錢」（有片）
英年薪百萬律師籲勿入行 「唔好只顧搵錢」（有片）
【俄烏戰爭】非洲領袖再促和談 俄擊落烏導彈致多傷（持續更新）
【俄烏戰爭】非洲領袖再促和談 俄擊落烏導彈致多傷（持續更新）
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格
【移民加拿大】收回取消優先處理港人安排 稱發布錯誤（第二版）
【移民加拿大】收回取消優先處理港人安排 稱發布錯誤（第二版）
聯合國指全球「沸騰」時代來臨 7月勢成史上最熱
聯合國指全球「沸騰」時代來臨 7月勢成史上最熱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款