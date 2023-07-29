13名共和黨初選候選人齊集 特朗普德桑蒂斯首同場

美國共和黨共多人已宣布，角逐黨內初選爭取成為總統候選人。周五（28日）多達13位候選人齊集共和黨籌款晚宴，兩大熱門前總統特朗普（Donald Trump）及佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）亦初次聚首一個場地。

【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏 【下一頁】

13名候選人各獲10分鐘發言時間，不過各人獲安排在不同地方，並無機會互動。民調中遙遙領先的特朗普向在場逾1,200參加者表明，他是唯一一人可以帶領共和黨明年獲勝，暗示自己亦因此面臨各種刑事及民事起訴。

德桑蒂斯自周四（27日）起已抵達艾奧瓦州，當晚他揚言未來將走遍州內99個縣，爭取更多當州選民支持。

艾奧瓦州舉行的年度林肯籌款晚宴（Lincoln Dinner fundraiser），為共和黨一大選前活動，參與者多為有力左右來年共和黨總統候選人人選的人物，因此吸引多數初選候選人現身。

聯合國指全球「沸騰」時代來臨 7月勢成史上最熱 【下一頁】

雖然多數在場人士表示，仍未決定初選會支持哪一位候選人，但有媒體指出，現場滿布特朗普貼紙或支持物。

根據民調統計顯示，特朗普在共和黨初選的支持度達52.4%，遠超其他候選人。居次席的德桑蒂斯僅有15.5%支持度，其餘候選人支持度則全數個位數。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培