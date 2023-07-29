【銀行危機】美國監管機構避銀行危機重演　要求銀行加強應急融資計畫

美國今年3月發生銀行危機以來，當地監管機構一直希望對銀行業進行全面改革。美國聯儲局和聯邦存款保險公司（FDIC）等監管機構最新表示，美國的銀行應審視其在壓力時期滿足資金需求的計畫，以確保能夠獲得一系列流動性來源，應對可能出現的風險。



聯儲局與FDIC周五發表聯合聲明，提到今年上半年發生的事件進一步突顯了流動性風險管理和應急資金規劃的重要性，可以看出一些銀行存款外流的程度和速度都是前所未有的，導致了部分機構出現嚴重的流動性和融資壓力。因此，認為銀行應保持「可操作的」應急計畫並專注於流動性風險管理。



監管機構又提到，該指引旨在鼓勵銀行將聯儲會貼現窗口納入自身的應急資金計畫。

聯儲局、FDIC和美國貨幣監理署，本周公布，對資產超過1000億美元的銀行資本規則進行全面修改，這些銀行必須持有的普通股一級資本要求（CET1，common equity tier 1）增加約16%，8間最大的銀行更面臨約19%的資本增長，變相收緊貸款，即美國除加息外，另一個大型收緊措施。

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編輯：葉志偉