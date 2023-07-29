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【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩Drag&Drop操作、瘦身版S Pen

13:00 2023/07/29

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三星（Samsung）本周在南韓發佈Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機，已開始在香港預售，並於8月11日公開發售。本網記者日前亦親身前往首爾試玩新摺機，搶先與大家直擊Z Flip5、Z Fold5的新功能重點！如果各位讀者正考慮入手摺機，也可留意以下實測。

Galaxy Z Flip5、Z Fold5實測，立即去片：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
  • 1）機身更輕巧

Galaxy Z Fold5的機身比起上一代變得更輕及纖薄，厚度減少2.4mm，重量也減少10g，僅僅有253g：

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這重量約等於兩個即食麵或者是一包紙包飲品般，更容易隨身攜帶。

  • 增亮色系配色

外觀方面，專攻大屏幕及多工處理的Z Fold5，除了提供黑、白兩色選擇，還推出了亮色系的冰川藍（Icy Blue） 色。

  • 3）S Pen也瘦身

雖然是次Z Fold5同樣沒有內建S Pen，需要另外加購並固定在保護殼上，可是三星為S Pen瘦身後，S Pen體積比上一代減少27%。記者使用時感覺新S Pen非常輕巧，尤其在畫畫方面的使用體驗，有明顯改善。

  • 4）換上最新Flex Hinge鉸位

機身外觀上，Z Fold5與上代雖然看起來差不多，但是換上了全新Flex Hinge鉸位，可以令摺合時不再出現空隙。而打開摺機後，摺痕仍然明顯，可是使用時感覺並沒有因此有太大影響，播放影片亦沒有受到摺痕影響觀感：

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同時，令機身減輕10g，比上代薄2.4mm。

  • 5）Drag and drop功能

除了可以在4個常用或正在使用中的Apps之間進行快速切換，還加入雙手Drag and drop功能：

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方法是利用單手選擇及點按著相片或文件，再用另一隻手指打開其他App，直接「Drop」置入App中。例如將相片Drop到Notes App，令操作體驗更接近PC，十分方便。

展示測試影片　Z Fold5可摺疊20萬次

此外，Samsung摺機推出到第5代，耐用程度一直備受關注。去年開始，Samsung對外展示 Galaxy Z Fold4及Z Flip4耐用度測試，今年亦以同樣公開多款測試，讓用戶了解Galaxy Z Fold5及Z Flip5耐用度測試的過程，盼給予外界更大的信心。

在認證機構的驗證下，透過多款特別設計的機器，為Galaxy Z Fold5和 Z Flip5 進行了 20 萬次的機身開闔動作。另有翻滾測試，測試全新Flex Hinge設計的雙軌式結構，如何有助將衝擊力分散；以及進行防水測試。

如果各位讀者有興趣了解Galaxy Z Flip5及Z Fold5香港售價、其他Samsung新品及售價詳情，也可瀏覽以下報道：

【三星新品直擊】Samsung Galaxy Unpacked懶人包　Z Flip5、Z Fold5等4大新品價格詳情（有片）

【三星新品直擊】三星Galaxy Watch6系列　港售2,598元起

【三星新品直擊】新平板電腦Galaxy Tab S9系列　達IP68抗水防塵等級

記者：張寶燕 首爾直擊

此外，SmarTone、CMHK亦表示已推出Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5預購優惠。其中，SmarTone新客戶及現有客戶選用指定5G月費計劃，可享高達2,600元手機折扣及獨家預購禮遇：

點擊圖片放大

CMHK則表示由即日預訂256GB Galaxy Z Flip5並上台選用指定5G月費服務計劃，即可免費容量升級至512GB，折扣優惠高達2,200元，或可選擇預訂禮遇總值高達2,200元：

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