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【英國經濟】英倫銀行任命伯南克　對央行經濟預測進行評估

股市 10:42 2023/07/29

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英國通脹仍然居高不下，加息周期或較歐美維持更久，而且幅度或來得更大，被外界認為是英倫銀行轉身太慢所致。故英倫銀行最新公布，任命前聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke），領導對央行經濟預測評估，以化解投資市場對英倫銀行的批評。

英倫銀行在聲明中指出，伯南克帶領聯儲局度過了全球金融危機，未來將領導一項針對英倫銀行經濟預測及貨幣政策制定方式的外部調查。

伯南克則表示，經濟預測是央行評估經濟前景的重要工具，但鑑於重大經濟衝擊，對預測方式的設計和用途及其在貨幣政策決策中的作用進行評估是正確的決定。

英國6月通脹按年升幅回落至7.9%，雖然回落幅度較市場預期為多，並且是一年多以來最低，但仍遠高於歐美地區通脹。市場料英倫銀行下周會繼續加息，仍有一定機率需要加息0.5厘。

ET財智Talk
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編輯：葉志偉

美股 伯南克 貨幣政策 經濟 加息 英國 美國聯儲局 英倫銀行 通脹
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