【美股業績】寶潔上季業績勝預期　料新財年每股經調整純利升近1成　開市升超過2%

美股業績期繼續有傳統類股份交出理想業績，日用品生產商寶潔公司 （美：PG，P&G）截至今年6月底的第四季度財報顯示，期內收入按年升5%至205.5億美元，較市場預期200.6億美元為高，期內每股經調整純利按年升13%至1.37美元，亦較市場預期1.32美元為高。

寶潔股價在美股開市後走高，升超過2%，暫報156.13美元。

公司亦給出2024財年的收入及盈利指引，料財年收入按年升3%至4%，期內每股經調整純利將按年升6%至9%，即每股6.25美元至6.43美元。集團亦提到，鑑於收購、剝離或減值等項目的時間和金額不可預測，可能會嚴重影響通用會計準盯（GAAP） 業績。

集團又指出，目標是調整後自由現金流產生率達到 90%，預計在2024財年要支付超過90億美元的股息，並回購50至60億美元的普通股。

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編輯：葉志偉