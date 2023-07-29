瑞士寶盛鄧啟志：經濟復甦弱待政策改局 惟難見較大V型反彈

為何現時經濟未見報復式消費的反彈，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，中國的國情始終有點不同，如美國投放了很多補貼，會直接派錢給一些消費者，造成他們有很大的額外儲蓄，幫助他們去消費，「但是在中國就算做同一件事，究竟會不會有同樣的效果出現呢？其實每個國家的情況都不同，如中國的老百姓比較喜歡儲蓄，就算給了補貼都未必會用來消費，所以我們可能回頭看，當前所犯的錯誤就是很簡單地將其他國家的情況套用到中國，但其實每個國家的復甦路徑有所不同，我們現在最新的預期是中國復甦的路徑仍然是向上，但可能會慢一點，而且真的需要政策的幫助。」



【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

既然難與其他派發補助的國家相提並論，面向中國情況又應該以那些舉措來刺激內需？「我想有一些是比較實質上的幫助，例如汽車、家電這一類的補貼，我們覺得會繼續維持，同時又會不會有一些貸款的優惠，或者各方面的優惠延續，都是有可能會出現的，但另一方面可能更加重要的，就是如何去提升大眾的信心，這不是普通給一兩個實質政策就可以改善得到，可能會是國家領導人的一些動作，如看到領導人到一些民企參觀，其實都是對企業家信心有一定的提升，大家覺得可能支持民企的力量回來了，會增加投資信心。」

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

但在他看來，還有一件事關乎到怎樣可以提振消費者信心，就是要積極解決就業問題，因為現時內地介乎16至24歲的失業率達兩成以上，究竟國家有甚麼政策可以提振到就業，當年輕人都能有穩定工作，收入比較穩定的時候，對消費自然有幫助。當然，以上種種都關乎到時間問題，要解決這些問題非一時三刻就可以，「我們經歷了大概兩至三年一個比較艱難的時期，坦白說，因為不單止是疫情對消費有影響，對投資有影響，同一時間房地產亦同樣在收緊，房地產老闆可能也出現財政問題，而房地產不論在中國或任何地方，其實對於經濟的影響都很大，當有好幾件事同時發生的時候，我們需要時間每一樣東西去修復，總體而言，我們對於中國經濟是審慎樂觀，但不會預期有一個太大的『V形』反彈。」

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正