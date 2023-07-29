「瑞銀導師計劃」帶領學習 AI 編程語言

由瑞銀和 Claptech 合辦的 2023 暑期「科技為善瑞銀導師計 劃」已完滿結束。16位香港中學生在瑞銀數碼及資訊部資深資訊技職員的指導下，從暑假剛開 始便學習被稱為人工智慧（AI） 最廣泛使用的編程語言：Java。

「 瑞銀導師計劃」自2017年開始，每年均舉辦不同的輔導課程，為弱勢學生針對加強他們的增值能力，在社會亟需科研技術的今天，科技有關的課程需求也廣受歡迎；這次的「科技為善瑞銀導師計劃」Java 編程語言入門，是瑞銀在香港舉辦的第二項與 IT 有關之活動，學生的 反應同樣踴躍。

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瑞銀數碼及資訊部董事宋多多表示：「我們選擇指導學生 Java 編程語言，主要是以市場需求為出發點。其一是因為 Java 一直備受歡迎，加上 Java 的運作和處理的邏輯，突出這程式語言高度的擴容性及安全性。學會這編程語言，日後可以應用於多項商業系統，廣泛用於不同行業，如金融，產品設計，服務行業等，此學習體驗對學生提升深度學習創新能力帶來莫大好處。」

類似「科技為善瑞銀導師計劃」與科技有關的導師計劃， 也在其他地區舉辦，如新加坡、澳 洲、印度及中國北京、上海， 也廣受學生歡迎。 瑞銀計劃在九月新學年開始後，再度舉辦繼上年與凝動香港體育基金的《 邨 JUMP！》屋邨 籃球聯賽及訓練計劃有關的導師籃球活動；也會再次與教育無邊界的職場校園舉辦「跨代友師 同行」計劃，支援來自資源不足的社區之大、中學生。

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記者：張以正