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【周末好去處】麥當勞首個麥樂雞主題藝術展覽登陸西九文化區 五藝術家作品打造沉浸式藝術體驗

理財智慧 21:09 2023/07/29

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麥樂雞40歲啦！在麥樂雞®推出40週年這個大日子，香港麥當勞決定以創新方式來「Share」這份快樂！麥當勞於今個盛夏聯乘多界別創作總監 Kevin Poon（潘世亨），以及5位國際知名當代藝術家包括VANDYTHEPINK、Jon Burgerman、UFO907、Gyuhan Lee及FrankNitty3000，於西九文化區「Arts Pavilion」攜手呈獻沉浸式當代藝術展覽「Coach McNugget Art World」。以不同的藝術媒介及演繹手法，詮譯他們對麥樂雞的印象和看法，一探過往40年麥樂雞帶來的趣味。

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「Coach McNugget Art World」於7月29日至8月20日期間在西九文化區藝術展亭（Arts Pavilion, West Kowloon Cultural District）舉辦。

麥當勞App會員可於即日起到指定網站購買入場門票，每張只售20元，售賣門券所得之款項將扣除必要支出後撥歸「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，呼籲大眾欣賞藝術同時捐贈愛心，麥麥關懷有需要的重病兒童家庭。

活動詳情：

日期：2023年7月29日（星期六）至8月20日（星期日）
時間：上午10時正至下午10時正（共分12節進行，每節1小時）
地點：西九文化區藝術展亭（Arts Pavilion, West Kowloon Cultural District）
電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。
電子門票價格：港幣$20（售賣門券所得之款項將扣除必要支出後撥歸「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」）
購票網站及詳情：https://event.mcdonalds.com.hk/CoachMcNuggetArtWorld
 

 

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同場加映﹕【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

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記者：張以正

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