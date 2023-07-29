瑞士寶盛鄧啟志：政府直接投資刺激民企 較純減息成效大得多

中國經濟復甦不似預期，中美關係依然是左右政局及經濟的一個不確定風險。瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志覺得這問題仍然會是時好時壞，今年首7個月都是有好消息壞消息，對於投資者來說相信早已習慣，這是一個新常態，除非有些很極端的變化，否則不論是好還是不好，見到市場可能都只有一兩天的反應。

至於說中美關係之後怎樣發展，他相信一定會繼續有科技的進出口控制，「我們預期可能會再有一點收緊也不足為奇，此外，站在貿易角度，各板塊包括科技、光伏及新能源汽車等，可能也會衍生出一些影響。因為中國的技術在好幾個新興板塊裏面都是頗領先，如光伏會在未來半年到一年都會經常見到有些相關政策出來，不論是好的發展或是差的發展都會影響到市場，這一點我們需要留意，但是說中美關係的掣肘、着墨點會怎樣，相信和之前看到的差不多。」

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然而，相對於中美關係，美國加息減息的問題可能對市場影響還要大一些，外界不少聲音認為美國加息周期已過，甚至將迎來減息時代。「美國聯儲局預期再加息兩次，市場則估計一至兩次，而瑞士寶盛的觀點是預計7月再加息1次，但結論都是大同小異的，其實都非常接近加息的週期尾聲了，所以我們會覺得自去年到今年上半年來說，這個外圍因素對港股是一個頗大的負面影響，但這個負面已經消退了，從這個角度看，外圍因素已有少許改善，中美因素則會繼續。」

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鄧啟志進一步指減息空間一定有，只是減息是否就對扭轉經濟困境有幫助？他則不是如此認為，「我不認為減息對於結果有很大幫助，因為我們覺得現在的情況跟以往是不同的，從前我們用大部分供應端的措施就已經很有效，但既然現在說是信心有一定的落差，就必需要從需求端都有所改善，所以如果減息其實很大程度上是供應端的一個措施，變相倘若我不想消費，也不想投資，其實未必真的因為存款有多高的問題，你去減息就可以起到刺激作用，相反，如果政府直接做一些投資或者刺激民企去做投資，從而改善到需求端，得出來的結果會遠比純粹減息大得多。」

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記者：張以正