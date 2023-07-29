【投資策略】經濟轉型投資板塊現輪動 中金建議可留意三大主題

中國經濟復甦未及預期，令上半年港股在期望落差下表現遜色，更錯過環球市場整段升幅。中金公司董事總經理、首席宏觀分析師張文朗指，中國經濟正處於加速轉型，隨着內地經濟回暖，亦有利香港股市。由於港股仍處於反覆震盪，因此現時的港股表現一直跑輸A股。張文朗認為，如果內地經濟好轉的話，必然會帶動到香港，而A股市場的好轉、企業盈利或政策支持力度的加大，都對香港市場有一個提升。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

然而，在經濟轉型的勢態下，投資板塊出現輪動，投資策略也需要有點轉變。張文朗表示，內地經濟處於加快轉型，並形容為「增長引擎正經歷本世紀第二次大切換」，隨着房地產的經濟佔比下降，綠色經濟、數字經濟等新經濟佔比相對上升。他進一步指，轉型時期行業分化難免，投資方面，對傳統經濟依賴比較高的投資偏慢，而與新經濟有關的投資則會加速。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在當下環境，對於資金應如何配置，張文朗認為可先稍微回顧一下今年的市場，「今年上半年，資產價格經歷過兩個階段，第一個階段是市場情緒非常快的好轉，這是因為我們的防疫政策優化，優化以後大家情緒快速好轉，所以看到整體股市表現非常好，然後過了一段時間脈衝式的恢復和復甦，回歸平靜以後，就看到風險資產又有一些往下回落。我們現在正處於一年的中段時期。」

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正