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【新股IPO】毫末智行擬明年來港上市 集資3億至4億美元

股樓投資 19:22 2023/07/29

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引述外電報道，長城汽車(02333) 有份投資的自動駕駛公司毫末智行正計劃明年來港上市，集資介乎3億至4億美元，公司現正與顧問機構洽談潛在IPO計劃。

 

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

據悉，毫末智行於2021年底完成A輪融資，涉及近10億元人民幣，引入投資者包括美團(03690) 、高瓴創投、高通創投、首程控股(00697)  。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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記者：張以正

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