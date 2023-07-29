【新股IPO】毫末智行擬明年來港上市 集資3億至4億美元

引述外電報道，長城汽車(02333) 有份投資的自動駕駛公司毫末智行正計劃明年來港上市，集資介乎3億至4億美元，公司現正與顧問機構洽談潛在IPO計劃。





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據悉，毫末智行於2021年底完成A輪融資，涉及近10億元人民幣，引入投資者包括美團(03690) 、高瓴創投、高通創投、首程控股(00697) 。

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記者：張以正