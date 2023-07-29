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【動漫電玩節】一連5日香港動漫電玩節開鑼 設589個展位 海外潮玩藝術家X知名Cosplayer X Vtuber 登場

股樓投資 09:14 2023/07/29

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第二十四屆香港動漫電玩節（ACGHK 2023）於7月28日至8月1日一連五天假香港會議展覽中心一號展覽廳舉行。今年展場總面積達19,890平方米，共有122家參展商，展位數量為589個，同人區的攤位數更達242格。知名參展商如BANDAI NAMCO、HUAWEI、CSL、HOT TOYS、微影、玉郎集團等。

本屆香港動漫電玩節的「潮巨匠藝術玩具展」將成為全球藝術家聚集之地，三大焦點活動包括「TOY29玩具高FUN匯」、「藝術家伴MON同行作品展」及「加菲貓45周年玩轉藝術品味展」勢必吸引來自世界各地、不同年齡層的粉絲。

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今年動漫節更邀請了不少海外知名VTuber，其中包括NIJISANJI EN VTUBER : Mysta Rias @Luxiem！Mysta將在香港時間7月31日下午1時45分至2時45分，由海外live連線至大會主舞台與香港粉絲互動。

 

 

 

 

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此外，為滿足動漫迷多次入場需求，今年特設3回特快入場券並於ACGHK APP 獨家發售，一套包括3張經1B特別通道進場1次的門票，可以同時3人進場或分開3次進場，而3次進場可選在同一日或不同日子，入場時出示 ACGHK App中的QR Code進場即可。

 

 

 

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記者：張以正

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