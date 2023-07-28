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【A股監管】有上市公司股東離婚分派持股變相減持　中證監：不得以離婚、解散清算、分立等規避減持限制

股市 21:32 2023/07/28

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【A股監管】有上市公司股東離婚分派持股變相減持　中證監：不得以離婚、解散清算、分立等規避減持限制

今年以來A股出現多宗上市公司股東因離婚分割持股事件，引發市場質疑相關行為涉嫌「繞道減持」，中證監表示，已關注到相關情況，強調大股東、董事、監委及高管作為「關鍵少數」，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規避減持限制。

中證監表示，股份減持是股東享有的基本權利，但上述「關鍵少數」，在公司經營發展、治理運行中負有專門義務和特殊責任，應當切實維護上市公司和中小股東利益，自覺規範減持行為。

中證監提到，大股東、董事、監委及高管因離婚、法人（或非法人組織）終止、公司分立等形式分配股份的，各方應當持續共同遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》及交易所相關業務規則中關於股份減持的有關規定。

中證監稱，將督促嚴格落實監管要求，發現違法違規的將依法依規嚴肅處理。

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