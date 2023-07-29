Threads熱潮減退? 朱克伯格：逾半數用戶未再使用

Meta旗下的全新社交平台Threads推出初期，以其極快的成長速度吸引了超過一億用戶註冊，成為史上增長最快的社交平台。然而，最近外媒報道指出，Threads的用戶數量和使用時間都持續下滑，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在內部會議時坦承，Threads在推出後數周內已失去一半以上的用戶，但使用率已較預期要好，儘管不夠完美。

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朱克伯格表示，客戶流失是正常現象，但在超過一億人註冊的情況下，理想狀況是全部或至少一半以上的用戶仍在使用，惟目前未能達到目標。公司將聚焦於提高Threads用戶留存率，增加更多功能以留住客戶，如桌面版本和和搜索功能等。

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Meta首席產品官Chris Cox也指出，公司正在考慮推出更多吸引用戶的功能，如可在Instagram上看到重要的Threads。

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記者：郭秀慧