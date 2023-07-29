日本上調本年度最低工資 時薪首次突破1,000日圓

日本厚生勞動省的中央最低工資審議會同意，將2023年度平均時薪上調41日圓，由目前的每小時961日圓，上調至1,002日圓。這是自2002年以來最大增幅，預計各地方審議會將相繼展開討論，法案將於10月前得到正式落實。

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此次上調最低工資的目的在於穩定日本通脹，因為當前的物價上漲已經超過了薪資增長的速度。分析顯示，為了使通脹持續高於日本央行2%的目標，工資必須穩定上漲約3%，加上日本央行預計未來兩年通脹率將降至2%以下，市場預期將會繼續實施貨幣寬鬆政策。

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據悉，此次最低工資上調分為3種，分別是41日圓、40日圓和39日圓。其中，調升41日圓的區域包括東京、大阪、愛知等；北海道、兵庫、福岡等地調漲40日圓；青森、高知、沖繩等地區上調39日圓。

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日本首相岸田文雄對此結果表示歡迎，並表示政府將致力於改善薪資環境，使中小企業的薪資水平能夠穩步提升。

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記者：郭秀慧