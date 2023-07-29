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內地二手車平台淘車擬集資逾15億元 最快明年美國上市

股樓投資 13:42 2023/07/29

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北京淘車科技為內地二手車銷售平台，據外媒報道，淘車正與一名顧問合作以進行新一輪融資，考慮籌集高達2億美元（約15.6億港元）的新資金，公司估值約為10億美元，計劃最快明年進行首次公開募股（IPO），並正研究包括美國在內的潛在上市地點。淘車的戰略投資者包括騰訊控股（00700）和京東集團（09618）。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

淘車擁有廣泛的綫上綫下銷售網絡和強大的技術能力，其IPO計劃受到市場關注，隨著內地二手車市場的逐步開放和增長，公司有望在新的投資和擴張中取得更大的成功。然而，淘車的IPO計劃還需要面對一些風險和挑戰，如競爭激烈的市場環境、監管政策的變化以及全球經濟的不確定性等。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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近年不時傳出內地二手車銷售平台公司或考慮進行上市的報道，如車好多集團，於2021年曾傳出正考慮在新一輪私人融資中籌集至少1億美元，並考慮最快明年年底前在香港上市，惟公司其後否認相關消息。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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記者：郭秀慧

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港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 銷售 IPO 集資 騰訊控股（00700）

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