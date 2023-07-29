傳Tesla計劃在印度設廠生產低成本電動車 售價僅2.4萬美元？

據外媒報道，美國電動車廠商特斯拉（Tesla，美：TSLA）計劃在印度設廠，生產一款售價約2.4萬美元的平價版電動車，以擴展當地銷售市場。據知情人士透露，Tesla公共政策主管Rohan Patel和採購主管Roshan Thomas已抵達印度首都新德里，與印度投資機構的官員進行會談，商討Tesla在印度建立工廠的可能性。

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據報道，Tesla這款新車型比目前最低價的Model 3便宜約25%，並且將針對印度市場和出口市場進行生產。目前尚不清楚這款車型最後是否在印度的工廠生產，但特斯拉正在墨西哥建設一座新工廠，專門生產搭載低成本、高產量平台電動車。

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Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）曾與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，表示公司有意在印度進行重大投資。 另外據外媒早前報道，Tesla 高管於今年5月曾前往印度，與印度官員就在當地生產汽車和電池進行了會談。相信此次高層會談是先前討論的延續，但印度商務部部長Piyush Goyal也將參與，因此會談的級別將更高。

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記者：郭秀慧