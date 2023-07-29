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【美企業績】寶潔第四季利潤增長勝預期 新財年預測每股經調整盈利升最多9%

環球政經 11:58 2023/07/29

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美國消費品巨頭寶潔公司（ P&G，美：PG）公布，截至6月底止第四季度財報，收入為205.5億元（美元，下同），按年增長5%，超出市場預期的199.8億元；純利33.8億元，按年升10.8%；每股經調整盈利為1.37元，超過市場預期的1.32元。業績理想帶動下，股價周五（28日）升2.8%，收報156.41元。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

儘管大中華區的需求疲軟，導致第四季度總體貨品銷售量下降1%，但全年度美國業務自營收入增長達3%，反映未有受到高通脹重大打擊。寶潔財務總監Andre Schulten 表示，主要是由於美國市場的穩健增長以及商品成本的有利變化。他表示，儘管整體經濟環境欠佳並影響了消費支出，但供應鏈和進口成本的上升情況對公司產生了較有利的影響。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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寶潔預計，2024年度的每股盈利增幅將在6%至9%之間，相當於每股6.25至6.43元。集團預期，收入增幅將在3%至4%之間，低於市場預期的4.5%。此外，貨品銷售量的增幅預計將在1%至1.5%之間。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

寶潔表示，預期2024年度將有4億元的稅後收益，主要來自於商品成本的有利變化。公司又指，目標是使調整後的自由現金流產生率達到90%，並預計在2024財年支付超過90億元的股息，並回購價值50至60億元的普通股。

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記者：郭秀慧

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