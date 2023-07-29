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【美企業績】埃克森美孚第二季業績遜預期 純利暴跌56%

股樓投資 11:21 2023/07/29

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美國最大的石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）公布今年第二季度財報，營收為829億元（美元，下同），較去年同期下滑28.3%；純利78.8億元，按年下降56%，每股經調整盈利為1.94元。股價周五（28日）收報104.16元，跌1.2%。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

埃克森美孚財務總監Kathryn Mikells表示，全球油氣價格在上季度大幅下滑，加上2022年同期受惠於俄烏戰爭引發的油價飆升，導致公司今年第二季度的財報與去年同期相比呈現大幅下滑。但若與2021年同期相比，公司上季度的表現仍屬穩健。公司行政總裁Darren Woods則表示，他對全球原油需求前景保持樂觀，預計油價會在下半年回升。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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埃克森美孚上季度將80億元資本用於回購股票和派發股息，儘管這一數額高於該季度的淨現金流入額。公司表示，手上的現金儲備充足，可以支持這一高額的資本開支。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

值得留意的是，埃克森美孚的財報與另一石油巨頭Shell（美：SHEL）和道達爾（美：TTE）的上季度業績情況相似，也受到了天然氣價格下滑和煉油利潤率疲軟的影響。但埃克森美孚表示，會按計劃繼續大規模回購股票，並在年底前實現降低成本90億元的目標。

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記者：郭秀慧

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美股 遜於預期 戰爭 石油 天然氣 營收 純利 回購 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）

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