【大行報告】 花旗料物管股上半年盈利承壓 第三季股價或仍波動

花旗發表研究報告指出，內地物業管理行業上半年業績仍然面臨壓力。該行預計，今年上半年行業盈利將按年下跌5%，收入則估計增長12%，當中，物管及社區增值服務收入預期分別增長18%及10%，但同時受拎包入住服務拖累。至於購物中心營運表現強勁，上半年不再需要為商戶提供租金減免。

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該行認為，物管公司上半年現金流仍然緊張，第三季股價或保持波動。該行建議投資者選擇業務現金流穩健、財務狀況良好、新合約具盈利前景及派息持續增長的公司。首選股方面，該行推薦華潤萬象生活（01209）、中海物業（02669）及保利物業（06049），預期華潤萬象及中海物業中期派息率將與去年相同，分別為28%及25%。

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另外，該行認為，碧桂園服務（06098）、雅生活服務（03319）及新城悅服務（01755）因高基數效應，上半年業績表現或較弱。

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記者：郭秀慧