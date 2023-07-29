【內房危機】 世茂兩年勁蝕485億元人民幣 申請下周一復牌

由去年4月1日停牌至今的世茂集團（00813），周五晚（28日）公布2021年度及2022年度的全年業績，並已申請由下周一（31日）起復牌。

世茂過去兩年業績表現欠佳，2021年度股東應佔虧損270.9億元（人民幣，下同），2022年度亦虧損214.9億元，兩年合計虧損高達485.8億元。由於連續兩年業績錄得大幅虧損，並不派發末期股息。世茂表示，集團已履行復牌條件，包括補發尚未公布的財務業績，就前任核數師提出的事項進行獨立調查並公布結果，以及進行內部監控審閱等。

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世茂認為，其業務具備足夠的營運能力，資產價值亦足以支持營運及履行復牌指引。

回看去年業績，世茂2022年度收入按年急挫41.5%至約630.4億元，毛利升至53億元，但融資成本高達155億元，行政及營銷開支共計85億元。截至2022年底，世茂的總負債達5,367.1億元，其中流動負債高達4,455.3億元，資不抵債風險甚高。

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記者：郭秀慧