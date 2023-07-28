【可持續時尚】調查：港澳消費者認同可持續產品　惟購買慾不高

日本服裝零售商UNIQLO與香港理工大學時裝及紡織學院聯合發布第二年《港澳消費者可持續時尚認知調查》結果，了解港澳消費者的消費誘因和行為模式。結果發現逾三分二港澳消費者反映「產品」才是最主要考量因素，連續兩年調查結果顯示價格並非不購買主因。

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調查結果顯示，港澳消費者對可持續發展目標（SDGs）認知為71%，較去年上升15%，當中月入28,800或以上的高收入消費者，對SDGs的認知亦較其他受訪者高。在17項SDGs當中，今年港澳消費者對「可持續消費和生產模式」的重視程度有所提升，其重要程度由去年的第10位提升至今年的第5位，而去年港澳消費者較重視的「消除貧困」程度則相對下降。

約四分一消費者過去一年未曾購買可持續時尚產品

近七成消費者認為，企業可持續發展是重要或非常重要，當中於企業可持續發展形式重要性排序中，消費者認為最重要的首四位均為環境因素，包括處理生產過程中的污染、使用環保、可回收之原材料等。這顯示消費者在後疫情時代，將注意由全球收入和福祉轉移至企業生產過程對環境的影響。反映消費者在生活復常後，更關注與日常生活息息相關的議題，例如居住環境的污染程度、生產過程中製造的浪費等。

調查又發現，港澳消費者對購買可持續時尚產品態度普遍不積極。結果顯示超過六成消費者表示，願意購買並向他人推薦可持續時尚產品，卻只有不足六成消費者於過去6個月曾購買可持續時尚產品、約四分一消費者過去1年未曾購買可持續時尚產品。

縱然消費者抱持購買意向，其實際行為卻與意向形成差異，67%消費者更表示在過往1年只有購買3件或以下可持續時尚產品，反映港澳消費者在實踐可持續時尚產品消費行為上仍有待改善。

消費者對可持續產品有購買傾向卻無實際購買

調查分析到消費者購買意向與行為的差異，實際上與可持續資訊傳遞的程度相關。消費者最重視的可持續時尚產品資訊來源為產品環保包裝（70%）及店鋪陳設（57%）。當消費者透過這些渠道接收越多可持續資訊，消費者的購買意向會與其購買行為更為一致。



而在產品、推廣、地點及價格四種可持續行銷因素中，逾三分二消費者認為「產品」最重要或非常重要，價格排最後。

負責統籌調查的香港理工大學時裝及紡織學院可持續時裝及創新碩士課程副主任范迪表示，有消費者對可持續產品有購買傾向卻無實際購買，或因消費者認爲可持續產品未能滿足其對設計和性能的要求。品牌應致力提升可持續產品的質素以滿足消費者需求。



此外，消費者對可持續產品資訊的缺乏亦影響其購買慾。分析結果顯示，品牌應在制定可持續產品、推廣和銷售渠道策略時關注可持續資訊的傳遞，以有效吸引消費者選擇可持續產品。

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責任編輯：李智賢

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