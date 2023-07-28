大圍旗艦商場近日開幕　帶動同區租務　珀玥一房每呎70元租出創屋苑新高

美聯物業吳焯誠表示，踏入租務旺季，加上大圍旗艦商場近日開幕，令區內租盤變得搶手，部分屋苑已現「零匙盤」情況。其中大圍珀玥228實呎戶以月租16,000元成交，呎租創屋苑歷史新高。

吳焯誠表示，大圍珀玥中層B室，實用面積228平方呎，屬一房間隔，裝潢新淨，且附傢俱，故獲內地生洽租。據悉，該內地生心儀大圍區，有見市場租盤極缺，故即使上述單位仍有租客租住未能睇樓，亦「零議價」以月租16,000元承租，並一次過支付一年租金19.2萬元，折合呎租逾70元，創屋苑歷史新高，亦較屋苑本月平均呎租約60元高出逾一成半。業主2018年以569.7萬元購入單位，以是次租值計算，租賃回報約3.4厘。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

同場加映 【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機