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【異動股】 東方甄選促銷第二日銷售額再創新高 股價急升近3成

股樓投資 19:09 2023/07/28

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轉型至直播帶貨的東方甄選（01797）正在舉行促銷活動。東方甄選昨日（27日）公布，旗下App在促銷活動第二日的銷售額達到3,000萬元人民幣，較首日1,750萬元人民幣的紀錄更高。消息刺激股價急彈，曾高見39.3元，最多升30.1%，收報38.9元，仍大升28.8%，成交額20.7億元。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

東方甄選透露，第二日促銷中，包括烤腸、吐司麵包、南美大蝦在內的10餘款自營產品熱銷超過1萬單。東方甄選CEO東方小孫在直播時表示，當天數十萬用戶湧入App搶購，多個自營產品正在緊急增加庫存，原定3天的促銷活動可能會出現較嚴重的缺貨情況。

此外，在促銷刺激下，東方甄選App下載量持續攀升。截至昨日，東方甄選App已衝入iOS購物榜前5名，並位列iOS免費榜第36位。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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記者：郭秀慧

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港股 麵包 異動股 東方甄選（01797） 銷售

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