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【電動汽車】歐盟新法例在歐洲各地增建更多汽車充電站

商業 13:00 2023/07/31

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歐盟剛通過新法律，允許在歐盟主要高速公路沿線建造額外的電動汽車充電器和更多替代燃料加油站。新法律將確保歐洲的電動汽車車主，可以在整個歐盟範圍內旅行並獲得全面的電力覆蓋，並使他們能夠用更簡易方式支付車輛充電費用。

【黑色家電】日本影音家電銷售額下跌　價格上漲減低消費者購買意欲

此舉是歐盟「Fit for 55」計劃的一部分，該法律將於夏季後在歐盟官方公報上發布後，在整個歐盟正式生效，新規定將於發布後20日起生效，並將在六個月後適用。新法律規定到2025年底，需要為輕型電動汽車（轎車和貨車），每60公里就要有一個總功率輸出為400 kW的快速充電站，每一個充電點的單個功率至少150kW。到2025年終，跨歐洲運輸網絡 (TEN-T) 核心網絡的長度將達到60公里。

重型車輛則要等待更長時間，到2030年終，TEN-T核心路網沿線每60公里部署一個重型車輛快速充電站，總功率必須達到3,600kW，單個充電點要求保持在350kW。歐盟新法律亦規定到2030年底，TEN-T核心網沿線每200公里就有一個加氫站，設計容量必須為每天一噸，且至少有700bar壓力，每個城市節點至少設置一台。

歐盟理事會還希望讓電動汽車司機更容易支付車輛充電費用，使他們能夠輕鬆進行卡支付或使用非接觸式設備支付車輛充電費用。西班牙交通、出行和城市議程部長Raquel Sánchez Jiménez表示，新法例是歐盟「Fit for 55」政策的里程碑，為歐洲城市街道和高速公路沿線提供了更多的公共充電能力：「我們相信在不久將來，公民將能夠像今天在傳統加油站一樣輕鬆地為電動汽車充電。」

【需求強勁】豐田連續4年全球銷量第一　今年上半年銷量突破541萬輛

責任編輯：李智賢

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