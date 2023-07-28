▲ 【業績｜電訊股】和記電訊中期虧損收窄8成 旅遊寬限刺激漫遊收益急增68% 維持中期息2.28仙、周息率5.9厘

本港電訊商3香港母企和記電訊 （00215） 公布上半年業績，期內收益約23.28億元，按年增1.3%，當中服務收益因受惠中港通關，按年增長15.1%至17.93億元。和記電訊中期虧損約1900萬元，按年收窄80.2%；每股蝕0.39仙。

和記電訊派中期息每股2.28仙，按年持平，以周五（28日）收市價1.26元計，周息率5.94厘。

旅遊限制放寬 漫遊服務收益增加68%

和記電訊指出，受惠於全球旅遊限制放寬，上半年漫遊服務收益按年增加67.9%至2.35億元，而本地服務收益約15.58億元，按年增9.9%，不過硬件收益因需求轉弱所抵銷，毛利總額增加 9.9%至15.28億元。

和記電訊中期EBITDA為7.27億元，按年增4.6%；資本開支（不包括電訊牌照）為1.63億元，按年跌3.8%。

後繳客戶數微跌 惟淨ARPU錄增長

業務指標方面，和記電訊客戶總數為340.7萬，按年增13.0%，當中SoSIM在內預繳客戶數目數大增26.1%至194萬人，但後繳客戶則按年跌0.6%至146.7萬人。和記電訊上半年每月後繳客戶流失率微升至 0.9%，去年同期為0.7%，不過後繳淨 ARPU （每用戶平均收入）增加11.8%至 180元。

和記電訊主席霍建寧在業績報告中透露，隨著漫遊市場於近數月復甦，集團在6月份轉虧為盈。霍建寧預計，香港經濟下半年進一步增長，料有助漫遊市場再復甦。

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記者：李哲毅