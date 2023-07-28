【銀債2023】滙豐：認購宗數及金額創首日新高　券商吸客約2150人認逾1.4億元

▲ 券商加碼優惠硬撼銀行搶銀債客

銀色債券今天(7月28日)正式發售，銀行與券商早已大鬥法搶銀債客，勢要搶攻最高涉資550億元的長者iBond商機。總結4間有報數的券商，首天合共接獲逾2,150人抽銀債，累計吸金超過1.49億元，當中最大飛是個人上限分配額100手(每手1萬元)。

專家指近期港股勁翻身，銀絲族把注碼分流至股市，致令銀債首日認購反應慢熱。

輝立首天500客認購 致富350客入飛 富途6小時接逾800萬申請

輝立證券企業融資主任陳英傑指，首天暫接獲約500名客戶認購，涉及逾8,100萬元；大部分申請10萬至20萬元，主要以現金下注，當中最重注為100萬元。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安指，接獲逾350名客戶申請，涉資約6,000萬元，平均下注額為17萬元，有兩張100萬元大飛，大都以現金入飛；另該行只提供九成孖展，最多限借10手，須付一成按金。

富途證券在銀債開售第一天，短短6小時收逾800萬元認購金額，反應熱烈。由於今年銀債保證息率上升至5厘較去年吸引，富途近日亦加碼開戶優惠，吸引不少客戶查詢，預計未來一周數字將繼續攀升。

耀才證券(01428)行政總裁許繹彬透露，接獲近1,300人申請銀債，多數認購介乎10手到25手，也有上限票100手；反應較去年踴躍。

銀行反應：

滙豐：認購宗數及金額均創首日新高

滙豐發言人表示：客戶對政府推出年利率最少5厘的新一批銀色債券的認購反應熱烈，滙豐接獲認購宗數及金額均創出銀債開售首日的新高，其中透過數碼銀行渠道認購的比率持續上升。由即日起至8月9日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

渣打香港：首日認購宗數較去年增逾10%

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示﹕客戶認購新一批銀債的反應熱烈，首日認購宗數較上一批增加超過一成，平均每人認購超過20手，當中不少客戶透過數碼渠道遞交申請

招商永隆：多宗大額申請超逾100萬元

招商永隆平均每名客戶認購金額為25萬元，亦錄得多宗客戶作大額認購，認購額超過100萬元或以上申請；而經電子渠道（流動銀行或網絡銀行）認購的客戶人數佔55%

上商：仍待觀察反應

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，銀債認購期將於8月9日才結束，目前整體認購人數及金額仍待進一步觀察。銀債靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金；鑑於近期市況波動，加上債券有5厘保底，息率吸引，相信能吸納不少客戶申請。

工銀亞洲：首日認購反應熱烈

工銀亞洲指，首日總認購金額及人數與去年相若，其中每人平均認購約 25 手，最高認購金額為 100萬元，而透過網上渠道認購佔比約八成，符合預期。中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，銀債保證息率上調至 5 厘，不但較上一批的 4 厘高，且可提供未來 3 年與通脹掛鈎、保底息率達 5 厘的回報，作為相對低風險的防守型投資工具，對銀齡一族有一定吸引力，因此預計今批銀債將較上一批更受歡迎，整體認購金額有望超越目標發行額。

聯儲局自 6 月暫停加息後，本周如市場預期加息 25 個基點，是次加息後利率已上調至 22 年高位。因此，市場預期明年息口走向有機會轉勢下調，今批 3 年期的銀債作為中長期的資產配置工具，具有相當吸引力。

雖然美國加息後定存息率相應會調高，但一般高息定存的存款期較銀債投資年期短，部分持有閒資的投資者或會選擇開立短期如 7 天的定存，可於定存到期後再抽銀債雙重賺息，相信不會影響銀債的認購反應。

信銀國際：平均認購額逾25萬元

信銀國際客戶的平均認購金額超過25萬元，亦接獲部分客戶的100萬元大額認購。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀債保證息率由去年的4厘上調至5厘，為歷來最高，亦比港元定存息率為高，相信對尋求穩定收入的投資者而言甚具吸引力，預計今批銀債會錄得超額認購。

信銀國際就銀債推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

大新銀行（02356）：首日反應符預期

大新發言人指，首日認購反應符合預期，認購金額及人數與上一批銀債相若。

此外，今年券商各出奇招搶客，有經紀行向新客送藍籌股，另有以10成孖展零成本抽債博穩賺千元；更有派錢300元，最豪獎賞6,600元作招徠，硬撼銀行豁免多項收費。

若單以銀行比拼，眼下以中銀香港（02388）及富邦的「8免」最多；花旗、上商、恒生（00011）、東亞（00023）、大新（02356）及信銀國際等也有「7免」。券商方面，英皇資本有「12」免，富昌證券「曬冷」大堆頭推15項優惠，當中包括「10免」。

那邊廂，輝立證券及英皇資本提供免息免按金的十成好展，意味耆英有機會以零成本抽銀債，博每手穩賺千元。畢竟銀債票面息率高達5厘，一手黨每年至少賺取500元利息，3年期內袋息1,500元。

耀才證券（01428）向合資格新客送20股盈富（02800）及10股滙豐（00005），轉倉客再送10股騰訊（00700）。致富則向新客送300元超市現金券，而推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券，且毋須買銀債。

■富途向合資格新客最豪獎6600元 恒生搞大抽獎贏萬元禮品卡

去年才加入銀債戰團的富途，今年繼續強攻，新客最多獎賞2,400元；若再邀1名60+客戶及存入資金，再獎5,700元，打孖上增至兩名新客入金，最高更獎6,600元。

恒生亦特意呈獻網上投資服務大抽獎，客戶凡經網上途徑成功認購銀債等，即可參加大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡。

而第8批銀債除了保證年息創歷來最高外，票面息率勁加1厘至破天荒5厘；再者，政府把發行額由去年的450億元驟增11%至500億元，更視乎市況最終可加碼至550億元的新高。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，今次銀債發行時機好，因為半年結剛過，拆息和定存息回落，目前高息定存約為4厘，而銀債保底息達5厘具一定吸引力。去年銀債有接近29萬人申請，今年合資格人士增多，估計最終有30萬人抽銀債，人均可望獲派20手，建議有閒資人士可認購25至30手。

富途交易部高級分析師毛君豪估計，銀債最終約有30萬人認購。因應不少銀行或券商紛推優惠吸客，送股送錢，銀髮族宜慎選經銷商冀賺到盡。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，面對投資環境波動，加上市場預期明年初美國或減息，料銀債今次的認購金額及人數會較過往高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君