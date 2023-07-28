▲ 【美心股東】DFI Group上半年扭虧為盈 香港萬寧銷售增長強勁、美心集團錄雙位數增長

DFI Group（前稱牛奶國際）上半年扭虧為盈，受便利店、健康及美容業務強勁表現帶動，經常性利潤3300萬美元，純利800萬美元，計及聯營及合資企業的總收入下跌4%至134.88億美元，主要受到永輝超市銷售額下跌拖累；DFI派中期息每股3美仙。

DFI主席Ben Keswick表示，隨香港重新開關，加上東南亞市場持續復甦，對上半年業務及交易改善速度感到鼓舞，有信心業務於今年餘下時間持續錄得增長。

香港萬寧第二季銷售表現理想

DFI子公司上半年貢獻4000萬美元利潤，較前一年的800萬美元大幅增長，同時聯營公司虧損收窄至700萬美元。經營現金流方面，撇除租賃開支，期內淨流入1.49億美元，按年大增96%。截至6月底，集團淨債務約8.83億美元。

健康及美容業務上半年同店銷售增長逾兩成，香港萬寧銷售增長尤其強勁，尤以第二季表現理想，而強勁表現主要與店內執行力高及持續擴大市佔率有關。

至於持股50%的聯營公司美心集團，上半年銷售額錄得雙位數增長，而且半年盈利扭虧為盈。

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編輯：陳韻妍