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【渣打放榜】 渣打中期稅前盈利多賺兩成 加碼10億美元回購股份

股樓投資 18:25 2023/07/28

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渣打銀行（02888）中午公布，受惠於亞洲分行表現強勁及重整策略成效顯現，上半年除稅前溢利大幅增長。渣打上半年法定除稅前溢利達33.23億美元，按年升20%；除稅前基本溢利33.1億美元，按年增24.7%；法定經營收入按年增11%至91.27億美元。中期股息每股6美仙，按年增50%。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

績後股價隨即抽高，最多升4.7%，高見75.1元，收報74.5元，仍升3.9%，成交額1億元。

以地區劃分，渣打亞洲分行為最大的盈利貢獻來源，除稅前溢利按年飆升48%，至近27.1億元（美元，下同）。非洲及中東地區稅前溢利按年升17%至近6.9億元；歐美地區則由盈轉虧，錄得稅前虧損600萬元，去年同期則錄得稅前溢利近7億元。上半年渣打信貸減值支出按年下降9,200萬至約1.72億元，惟中國商業房地產風險承擔支出8,200萬元。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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渣打董事總經理溫拓思形容，上半年業績表現亮麗，預計全年有形股東權益回報將達到10%，並將繼續推行更多回購策略回饋股東，因此將進行價值10億美元新股份回購計劃。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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記者：郭秀慧

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渣打集團（02888） 港股 異動股 營收 回購

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