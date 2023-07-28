【銀債2023】1萬入場費、5厘保底銀色債券7.28至8.9接受認購　首日反應熱烈　一文看清最新申請反應（不斷更新）

▲ 【銀債2023】1萬入場費、5厘保底銀色債券7.28至8.9接受認購 一文看清最新申請反應（不斷更新）

港府推出2023年（第8批）銀色債券，保證息率由4厘提高至5厘，而入場費僅1萬元，認購日期由周五（7月28日）正式開始，截止日期為8月9日，各大銀行券商趁機推出各樣優惠吸客，滙豐及富途等均表示今年首日認購反應熱烈。港府稱今批銀債整體發行額至少500億，會視乎認購反應，最多發行550億元。

2023年（第8批）銀色債券主要特點包括：

合資格認購人士 60歲或以上（1964年或之前出生）

持有有效香港身份證 發行額 基本500億元，最多550億元 債券年期 3年（2026年到期） 派息方式 每6個月年派息一次 息率 固定息率：5厘

浮定息率：香港最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值

以較高者為準 最高配發金額 100萬元（100手） 配發機制 循環配發 認購日期 7月28日早上9時至8月9日下午2時 認購方式 從20家配售銀行或28間指定證券經紀認購債券 二手市場 不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券

滙豐：認購宗數及金額創開售首日新高

滙豐發言人表示，滙豐接獲的認購宗數及金額均創出銀債開售首日的新高，其中透過數碼銀行渠道認購的比率持續上升。

滙豐提到，由即日起至8月9日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

富途證券：首日開售首6小時已獲800萬元認購

富途證券表示，在銀債開售第一天，短短6小時收逾800萬元認購金額，反應熱烈，由於今年銀債保證息率上升至5厘較去年吸引，富途近日亦加碼開戶優惠，吸引了不少客戶查詢，預計未來一周數字將繼續攀升。

上海商業銀行：近期市況波動 料能吸納不少客戶申請

上海商業銀行發言人稱，目前整體認購人數及金額仍待進一步觀察，稱銀色債券靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金，而鑒於近期市況波動，加上銀色債券有5厘保底，息率吸引，相信能吸納不少客戶申請。

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責任編輯：李哲毅