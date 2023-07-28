阿斯利康第二季業績超出預期 抗癌藥物表現強勁

阿斯利康公司（AZN）公布的第二季利潤和銷售額均好於預期，盡管新冠疫苗銷售出現了虧損，但其抗癌藥物的強勁表現推動該業績。

公司調整後的每股利潤為2.15美元，超過了預期的1.98美元。總收入達到114億美元，超過了分析師預計的109.7億美元。

雖然新冠疫苗的銷售額大幅下降，但阿斯利康的非新冠治療領域卻實現了雙位數的收入增長。

在中國的銷售額增長了7%，公司還上調了2023年在中國的銷售指引。

阿斯利康的實驗性精準藥物datopotamab deruxtecan（Dato-DXd）令投資者失望，但公司計劃繼續向監管部門申報。

該公司還宣布其子公司Alexion以高達10億美元的價格收購（PFE）的早期罕見病基因治療產品組合，以增強其基因組醫學能力。

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