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Intel意外扭虧為盈 上調第三季業績預期

環球政經 16:02 2023/07/28

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由於個人電腦（PC）市場的低迷開始緩解，芯片製造商英特爾（Intel）公布了一份出人意料的季度利潤報告，6月份PC出貨量僅下降了11.5%，而前兩季則分別下降了30%。PC市場的好轉促使英特爾預測第三季的利潤率將有所提高，預計下半年的利潤率也將有所提高。

英特爾的股票上漲了約6%，公司市值增加了近90億美元。該公司包括PC在內的最大業務部門的收入下降了12%，而為其他公司生產芯片的代工業務的收入則有所增長，部分原因是對高性能計算和人工智能（AI）「高級封裝」的興趣。

不過，英特爾的數據中心和AI業務面臨挑戰，由於來自英偉達（Nvidia）等專門生產AI芯片的公司的競爭，銷售額下降了15%。英特爾在AI市場也處於落後地位，服務器CPU的份額也在下降。

盡管面臨這些挑戰，英特爾還是宣布與愛立信就先進製造技術展開合作，並對2024年之前的AI芯片客戶訂單表示樂觀。

該公司預計本季調整後每股收益為20美分，第三季調整後收入約為129億至139億美元，調整後毛利率為43%。

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撰文 : 林斯凱

Intel 美股 晶片 人工智能 經濟

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