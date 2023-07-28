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AMD將於2028年前在印度投資4億美元 建最大設計中心

環球政經 14:02 2023/07/28

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美國芯片製造商AMD（美：AMD）宣布，未來五年將在印度投資4億美元。該公司將在印度的科技中心班加羅爾建立其最大的設計中心。

莫迪政府一直在積極鼓勵對印度芯片行業的投資，以將印度定位為芯片製造中心。AMD計劃年底前在班加羅爾開設新的設計中心園區，並在五年內新設3,000個工程職位。該園區佔地500,000平方尺，將AMD在印度的辦事處擴展到10個地點，目前在印度已有逾6,500名員工。

AMD的芯片用於從個人電腦到數據中心的各種設備，該公司還在研發人工智能（AI）芯片，以與Nvidia競爭。與競爭對手英特爾（INTC）不同，AMD將芯片生產外包給第三方製造商，如台灣的台積電（TSM）。

印度在芯片領域吸引投資的舉措包括一項100億美元的激勵計劃，但到目前為止，還沒有一家公司獲得建立製造工廠的許可，這阻礙了投資的進展。

不過，該行業也有其他投資，如應用材料公司（AMAT）投資4億美元建立工程中心，美光（MU）投資8.25億美元建立半導體測試和封裝部門，這兩家公司都在印度。

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撰文 : 林斯凱

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