【職場熱話】50歲前財務經理被裁員找不到工作 網民：香港地打工仔到20歲尾就要有危機意識

隨年齡漸大，轉職和找工作都變得愈發困難，在和年輕的求職者競爭時總是吃虧。有網民在網上討論區發文，指自己50歲，有豐富的會計業經驗，但最近被公司裁員，還要照顧家裡老少的他未找到工作，他想續留在會計業，因而詢問網民意見。不少網民都認為樓主很難找回審計工作，建議他現在找找散工、自由職業的工作以維持生計。

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樓主有想過重新找「BIG4」的審計工作，但有網民指「Big4就算肯請你也要從低做起，以你50歲的體力還能應付由夜晚到天亮要連續工作嗎」、「不是願不願意捱的問題，沒有體力去捱才是問題」、「我怕你會吃閉門羹，因你的資歷過高，找個受薪的雇員職位看上去頗難，憑你的背景，去中小型會計師樓毛遂自薦，做非雇員顧問，按項目計收入。市場應有中小型會計師樓要服務中資國企及投資銀行，用得著你的資歷。」但有網民指「會計師樓很少人會請年齡大過自己的，除非是請不到年青人的小型本地公司。」

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有網民建議「去第二梯隊的會計公司，現在從初級到高級經理都缺人」、「沒找到工作可以報ERB的愛增值課程，讀其他行業的科目，免費上課和拿津貼。做不到本行順便也發掘一下其他行業吧」、「重新做審計就別了，找找中小型、中資公司做CFO或部門主管吧」，有網民回應「我有跟中介談過，知道會計求職市場的情況，你就算直接找 CFO 或財務總監的工作，他們請CFO想要年輕的，更喜歡30歲或以下，都不想要40歲或以上的人。」

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亦有網民鼓勵樓主「工作多年應該有些錢在手，現在外面的工作都不太好，找份散工做着吧，不要灰心，總有出路」，還建議樓主「找下會計師事務所有沒有自由職業的簿記做，錢少也總算是錢，如果有車，試試看開的士或Uber捱着。」

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另有網民指「會計又好其他工又好，香港地打工仔到20歲尾，已經要有危機意識，當你發現公司50至60歲的人除咗高層管理人員或董事級別外，沒其他職位的人還留在公司工作的話，應該意識到的公司文化是員工到一定年紀會有換血潮，自己如果不是被看重的人，極有機會成為大換血的一員，香港是這樣，說沒有年齡歧視是騙人的。」

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