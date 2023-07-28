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【可持續調查】 67%港澳消費者一年只買三件或以下可持續時尚產品 不購買主因原來係呢樣

理財智慧 19:04 2023/07/28

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日本全球服裝零售商 UNIQLO 與香港理工大學時裝及紡織學院合作，發布第二年度《港澳消費者可持續時尚認知調查》結果。結果顯示，消費者對可持續時尚產品購買意向與實際行為存在差異，有逾三分二港澳消費者反映產品是最主要考量因素，連續兩年調查結果顯示價格並非不購買主因。

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    調查發現港澳消費者對購買可持續時尚產品態度普遍不積極，超過六成消費者表示願意購買並向他人推薦可持續時尚產品，卻只有不足六成消費者於過去六個月曾購買可持續時尚產品、約四分一消費者過去一年未曾購買可持續時尚產品。而67%消費者更表示在過往一年只有購買三件或以下可持續時尚產品。

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    調查分析到消費者購買意向與行為的差異實際上與可持續資訊傳遞的程度相關，發現消費者最重視的可持續時尚產品資訊來源為產品環保包裝（70%）及店鋪陳設（57%）。而消費者最為信任的可持續產品資訊來源為大學等學術研究機構（30%）、其次為政府機構 （29%）和環保團體（26%），大約只有一成消費者相信企業發布的推廣資訊。

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    而在產品、推廣、地點及價格四種可持續行銷因素中，逾三分二消費者認為產品「最重要」或「非常重要」，價格排最後，此結果亦與訪問消費者不會考慮購買可持續時尚產品的原因為何一致，第一是產品質感 （34%）；第二是產品無法符合對耐用性的期望（33%）；第三是產品用料（29%），反映價格並非消費者最重視的因素。此結果除與去年消費者願意支付溢價購買環保產品保持一致，亦與普羅大眾對可持續產品的一般謬誤吻合，普遍消費者或會認為可持續時尚產品外形和設計相對遜色，預期產品質感未必能符合期望。

    按圖看調查詳情：

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    另外，本年度港澳消費者對 SDGs（永續發展目標） 認知為71%，較去年上升15%；當中月入較高（2.88萬港元或以上）的消費者對 SDGs 的認知亦較其他受訪者高。在17項 SDGs 當中，今年港澳消費者對「可持續消費和生產模式」的重視程度有所提升，其重要程度由去年的第10位提升至今年的第5位。

    同時，有60-70%消費者認為企業可持續發展重要或非常重要，當中於企業可持續發展形式重要性排序中，消費者認為最重要的首四位均為環境因素，包括處理生產過程中的污染、使用環保、可回收之原材料等。

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    撰文 : 陳美鳳

    產品 經濟 可持續發展 時裝服飾 零售 香港 日本

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