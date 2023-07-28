  • 33°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家人居於同區　方便照應　「意頭價」403.8萬購寶怡花園兩房

股樓投資 19:23 2023/07/28

分享：

分享：

祥益地產黃文樂表示，屯門寶怡花園3座低層C室，實用面積415平方呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。買家鍾情單位客廳及房間景觀開揚，加上原業主增加議幅，累積減價逾16萬元，而且買家及家人原本亦居於同區，既方便互相照應又毋需重新適應環境，以及上述買家獲得父母資助，遂便決定以「意頭價」403.8萬元購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9,730元。

原業主於2011年以約152.8萬元購入單位，前後持貨約12年，轉手帳面獲利約高達251萬元。

延伸閲讀【多相】BAKER CIRCLE • GREENWICH示位陪你睇 展現通透空間感【下一頁

點擊圖片放大
+12
+11

 

同場加映 【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

同場加映 【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 寶怡花園 屯門 祥益地產

上一篇文章

大圍旗艦商場近日開幕　帶動同區租務　珀玥一房每呎70元租出創屋苑新高

下一篇文章

【異動股】 東方甄選促銷第二日銷售額再創新高 股價急升近3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【恒大汽車】恒大汽車復牌股價急挫逾6成 恒馳5累計交付逾1000輛
【恒大汽車】恒大汽車復牌股價急挫逾6成 恒馳5累計交付逾1000輛
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【假日好去處】科技園辦「開心香港」市集 雲集逾180款創新科技 集美食+購物+玩樂於一身
【假日好去處】科技園辦「開心香港」市集 雲集逾180款創新科技 集美食+購物+玩樂於一身
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款