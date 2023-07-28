家人居於同區　方便照應　「意頭價」403.8萬購寶怡花園兩房

祥益地產黃文樂表示，屯門寶怡花園3座低層C室，實用面積415平方呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。買家鍾情單位客廳及房間景觀開揚，加上原業主增加議幅，累積減價逾16萬元，而且買家及家人原本亦居於同區，既方便互相照應又毋需重新適應環境，以及上述買家獲得父母資助，遂便決定以「意頭價」403.8萬元購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為9,730元。

原業主於2011年以約152.8萬元購入單位，前後持貨約12年，轉手帳面獲利約高達251萬元。

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