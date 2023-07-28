【渣打業績】渣打韋浩思：去年至明年致力向股東回饋50億美元資本　現已回饋39億美元

渣打集團 （02888） 今發布中期業績，除了派股息外，亦宣布10億元的股份回購，即將與現有回購計劃同步進行。渣打集團主席韋浩思（José Vinals）表示，當股份的市帳率遠低於1，可以回購股票，「這對我們的股東來說是非常非常好的投資，這也顯示了我們的能力」，是集團一直在進行回購的原因。

被問到今年餘下時間會否再宣布新回購，韋浩思表示，此前已表明致力在2022至2024年間向股東回饋50億美元資本，現時距2024年底尚有18個月時間，已回饋39億美元資本，進展良好。

亞洲區行政總裁洪丕正表示，上輪宣布的回購進度完成率超過9成，餘下約1成冀下月完成，而今宣布的新一輪回購，預計會需6個月時間至明年1月完成。

渣打：美國收緊銀行監管 未必在英國落實

被問到聯儲局、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署最新公布措施，對資產超過1000億美元的銀行資本規則進行全面修改，這些銀行必須持有的普通股一級資本要求（CET1）增加約16%，韋浩思回應指，在美國發生的情況，未必於英國在內等其他司法管轄區落實。然而2025年起，被稱為巴塞爾協議一的新法規將開始生效，這則是國際商定的標準，也是該行正為此準備。

洪丕正補充，矽谷銀行事件後，或許可以認為美國監管機構將嘗試對某些監管措施充足情況作出審查，但整體英國銀行的CET1都較美國同業高1至2個百分點。

另外，洪丕正提到，若高息環境持續，最終會導致銀行撥備增加，目前該行的貸款損失準備金為11個基點，預計長遠而言，會升至介乎30至35個基點。

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記者：胡學能