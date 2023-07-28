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【港鐵66】港鐵與馬來西亞捷運公司簽署備忘錄　於馬國創建「鐵路+物業」模式的新社區

股市 18:13 2023/07/28

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【港鐵66】港鐵與馬來西亞捷運公司簽署備忘錄　於馬國創建「鐵路+物業」模式的新社區

港鐵 （00066） 與馬來西亞捷運公司周五（28日）簽署合作備忘錄，建立商業合作夥伴關係，就馬來西亞一項毗鄰新建捷運綫終點站的公共運輸導向發展（TOD）項目訂立合作框架，與馬來西亞捷運公司合作在當地創建一個結集鐵路、住宅及商業元素的新社區。

馬來西亞捷運公司現正興建「Johor Bahru-Singapore捷運系統」的馬來西亞路段，當中包括終點站「Bukit Chagar捷運站」及該國入境、海關及檢疫綜合大樓。馬來西亞捷運公司計劃於毗鄰上述新建車站及綜合大樓的土地進行TOD項目，從而為鐵路項目提供可持續的收益及帶動相關土地的周邊發展。

雙方將成立工作小組就合作範圍洽談具體細節

是次與港鐵公司合作的範圍包括項目連接車站與綜合大樓的技術設計和施工計劃、項目周邊地區的長遠規劃、探討發展組合及規模、制定銷售及巿場策劃，以及制定財務、投資及夥伴合作模式等。雙方將成立工作小組就合作範圍洽談具體細節。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝指，今次簽署合作備忘錄標誌著兩間鐵路營運公司建立合作關係，在鐵路沿綫土地發展TOD項目上的重要範疇互相交換技術知識及經驗。

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編輯：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 海外物業 物業 馬來西亞 港鐵
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