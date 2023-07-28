▲ 【快手1024】風險投資DCM減持236萬股快手 套現1.4億

快手 （01024） 遭上市前股東、科技風險投資公司DCM減持，聯交所披露，基金DCM Ventures China Fund （DCM VII）， L.P.及DCM VII， L.P.各自普通合夥人DCM Investment Management VII， L.P.周二（25日）減持236.38萬股快手B股，平均價每股59.2595元，套現1.40億元，持股量由5.02%降至4.95%。

DCM Investment Management VII， L.P.上次減持是在今年4月17日，當時交易後仍持有2.13億股或5.98%，對比DCM Investment Management VII， L.P.最新持股量，該基金合夥人期內減持3645.07萬股，以這段時期平均價每股54.58元計，貨值19.89億元。

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記者：李哲毅