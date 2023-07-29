【香港之光】港產發明家藉創意天賦　解決生活日常問題揚威海外

▲ 香港設計師兼發明家李崇山（Jason）藉著自身創意天賦，設計和研發多件可解決市民大眾日常生活問題的產品，更因此獲得多項國際設計大獎。

香港教育制度受社會的競爭風氣影響，總是成績掛帥。但到底一張「砂紙」又是否代表着一切？香港設計師兼發明家李崇山（Jason）雖然從未上過大學，但藉着自身的創意天賦，默默設計和研發多件可解決日常生活問題的產品，因而獲得多項國際設計大獎，Jason強調：「切忌低估一個人的能力。」

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人才的定義，從來不應只用考試成績來定奪。曾獲「設計界奧斯卡」紅點獎的Jason，自小已明白自己並非「讀書材料」，會考成績分數偏低，無法上大學。不過，條條大路通羅馬，Jason就利用自身的興趣和天賦，來迎戰社會的現實。

自小就對解決問題充滿熱忱的Jason，總會思考如何用更好的方法，改善產品和解決日常生活問題，

我從小就很熱愛解決問題，看到一件產品，就好想追溯設計者的理念，以及製作的過程。

但對於從未修讀過產品設計的Jason來說，只能靠着自學和不斷研究，每一步慢慢摸索出來，默默地走上設計的道路。

曾獲多項國際級獎項

思維跳脫的他，腦內總充斥着無數的想法，而他也希望能藉着這些想法和其創意，能夠為社會盡一番力。2011年他就「膽粗粗」拿着在兼職和暑期工所賺取的資金，開設「THINKTHING Studio」，並先後自行研發多項不同的產品，包括可摺式重用飲管「ZTRAW」、可摺合筆「FLIPEN」，以及雙向無綫充電器「MagSafer 2.0」等，而這些設計更讓Jason獲得多項國際級獎項，如紅點獎、德國設計大獎、香港智營設計大賞等。Jason坦言，不能只以讀書學歷成績來判斷一個人的能力，他深信每個人只要懂得充分地發揮自身潛能，就必然能帶來成功。

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不過，對於營商一竅不通的Jason來說，要經營一間公司，遇到的困難自然不少，「其實THINKTHING Studio曾面臨至少3次倒閉的危機，但感恩每一次我的腦袋，都讓我成功渡過難關。」他笑指，每一次公司瀕臨倒閉邊緣時，腦海總會彈出不同的新想法。

講心不講金 只盼為大眾生活帶來改變

以「MagSafer 2.0」為例，Jason透露當時公司面臨挑戰，他有天在廚房煮飯時，突然彈出想法，

市面的無綫充電器雖然能為電話無綫充電，但本身卻竟要用電綫充電，其實相當弔詭。

而一直堅持生活上遇到問題，就嘗試用設計去解決的Jason就決定，將兩年前所研發的MagSafer升級，利用專利設計，讓用家可同時間為充電器及電話充電。而MagSafer 2.0推出後亦廣受好評，當時眾籌金額達到42萬港元，對於Jason來說可算是一種鼓勵。

但與此同時，Jason也強調，他最看重的從來不是每樣產品能賺取多少金錢，而是每一次能運用自身創意的天賦，想出有趣的解決方法，並付諸於行動，能為市民大眾的生活帶來一丁點的改變，已令他相當滿足。

真誠待人 深信可獲同路人賞識

此外，他一直深信不計較付出，得到的回報一定比想像中還要多。舉例他一直熱愛與買家溝通，甚至會邀請買家到他的工作室參觀。他坦言，要與消費者維持關係確實很花時間，「但這些人懂得欣賞我所研發的產品，已相當感恩，那種感動是不能用金錢去衡量的。」

他又指，早前有買家向他詢問3D打印的技巧，他也好不吝嗇地教導該名買家，甚至因此而舉行工作坊，

還是老話一句，能夠幫人解決問題，才是我想要做的事情。而我會堅持做我應分的事，我深信一定得到同路人的賞識。

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記者：曾曉汶

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