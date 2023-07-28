  • 34°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首出訪】滙豐香港與戈壁創投合作　推動香港與東盟創新發展

新經濟追蹤 17:14 2023/07/28

分享：

分享：

【特首出訪】滙豐香港與戈壁創投合作　推動香港與東盟創新發展

行政長官李家超率商界代表出訪東盟三國期間，滙豐香港宣布，與戈壁創投簽訂合作諒解備忘錄加強雙方的合作，推動香港和東盟創新行業的發展。

根據備忘錄，滙豐和戈壁將研究進一步合作機會，積極推動大灣區和東盟的商業和金融連繫、由穆斯林企業家創辦的科技初創企業（TaqwaTech）、符合聯合國可持續發展目標（SDGs）的可持續創新和投資，以及推動多元化企業家的成長。

滙豐香港區行政總裁林慧虹和戈壁創投聯席創辦人兼主席曹嘉泰今天於港府在吉隆坡舉辦的商界午宴中，分別代表雙方簽署備忘錄。

林慧虹表示，戈壁創投和滙豐在推動創新行業發展的目標一致，同樣是希望釋放這些企業的潛力，在他們走向國際市場的道路中、提供更多協助，並且為亞洲市場創造更多就業機會。這次簽訂備忘錄，彰顯我們支持香港和東盟企業的承諾，無論相關企業處於哪個發展階段，滙豐都與他們並肩成長，冀能在國際市場佔一席位。

曹嘉泰則表示，期望擴大香港和東南亞的連繫，讓粵港澳大灣區擴展成為「東盟大灣區（Greater Bay ASEAN）」。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】捉緊高息尾巴 定存賺高息點操作？盤點5大退休投資產品利弊 立即收看

相關文章：

【特首出訪】滙豐與和記港口印尼簽訂合作備忘錄　探索海上貿易機遇

【特首出訪】港交所與印尼證券交易所簽署合作備忘錄

【特首出訪】李澤楷陪同李家超訪富衛印尼辦公室

【金發局】金發局11月出訪中東　李律仁：無想過取代駐美經貿辦角色

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
新興市場 吉隆坡 李家超 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港加息】渣打禤惠儀：最優惠利率和港元拆息間息差很窄　有條件可再考慮加P

下一篇文章

【著數優惠】CSL加碼「香港開心購物節」有獎遊戲：連續兩周每日送出1部PS5、多份5G Plan等
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】環球議息周落幕　道指期貨升46點（不斷更新）
【美股收市】環球議息周落幕　道指期貨升46點（不斷更新）
【日圓走勢】日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」　日圓倒跌後重新升至「5.6算」、債息升穿0.5厘
【日圓走勢】日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」　日圓倒跌後重新升至「5.6算」、債息升穿0.5厘
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【港股市況】渣打績後抽升4%　恒指全日升277點挑戰兩萬關　東方甄選飆近三成　恒大汽車復牌後瀉超60%（不斷更新）
【港股市況】渣打績後抽升4%　恒指全日升277點挑戰兩萬關　東方甄選飆近三成　恒大汽車復牌後瀉超60%（不斷更新）
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款