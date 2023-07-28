▲ 【特首出訪】滙豐香港與戈壁創投合作 推動香港與東盟創新發展

行政長官李家超率商界代表出訪東盟三國期間，滙豐香港宣布，與戈壁創投簽訂合作諒解備忘錄加強雙方的合作，推動香港和東盟創新行業的發展。

根據備忘錄，滙豐和戈壁將研究進一步合作機會，積極推動大灣區和東盟的商業和金融連繫、由穆斯林企業家創辦的科技初創企業（TaqwaTech）、符合聯合國可持續發展目標（SDGs）的可持續創新和投資，以及推動多元化企業家的成長。

滙豐香港區行政總裁林慧虹和戈壁創投聯席創辦人兼主席曹嘉泰今天於港府在吉隆坡舉辦的商界午宴中，分別代表雙方簽署備忘錄。

林慧虹表示，戈壁創投和滙豐在推動創新行業發展的目標一致，同樣是希望釋放這些企業的潛力，在他們走向國際市場的道路中、提供更多協助，並且為亞洲市場創造更多就業機會。這次簽訂備忘錄，彰顯我們支持香港和東盟企業的承諾，無論相關企業處於哪個發展階段，滙豐都與他們並肩成長，冀能在國際市場佔一席位。

曹嘉泰則表示，期望擴大香港和東南亞的連繫，讓粵港澳大灣區擴展成為「東盟大灣區（Greater Bay ASEAN）」。

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編輯：麥德銘