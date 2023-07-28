【科技一周回顧】現場直擊Samsung Galaxy Unpacked　Twitter改名爭議不斷

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場 售8,298元起（有片＋多圖）

三星（Samsung）昨晚舉行Galaxy Unpacked 2023發佈會，推出4大新品包括：新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5，智能手錶Galaxy Watch6系列，以及平板電腦Galaxy Tab S9系列。在香港市場方面，Z Flip5、Z Fold5、Galaxy Watch6系列及Galaxy Tab S9系列均於27日開始預售，8月11日公開發售。

如果各位讀者有興趣了解Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5有何更新、香港售價等，記者也搶先在首爾上手實試兩款新摺機，可立即去片：

>>>【三星新品直擊】新平板電腦Galaxy Tab S9系列 達IP68抗水防塵等級

>>>【三星新品直擊】三星Galaxy Watch6系列 港售2,598元起

2/ 【經典再見】Twitter正式更名「X」 新Logo已啟用

Elon Musk23日在其Twitter中發布一連串帖文，預告將更換Twitter 商標（Logo）。Twitter終在香港時間24日的下午時間，正式更名為「X」，並告別了具標誌性的「藍色鳥」Logo，取以代之的是黑底白字的「X」字母。

>>>【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標 Twitter更名或面臨知識產權挑戰

>>>【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲 質疑Twitter改名或涉侵犯商標

>>>【Twitter改名】曾被用作發布色情及賭博內容 「X.com」域名被印尼封鎖

3/【ChatGPT】Android版ChatGPT正式登場 香港又冇份？

OpenAI開發的人工智能聊天機械人ChatGPT，於五月時率先登陸iOS平台，當時OpenAI就表示很快會推出Android版本。而終在26日，Android版ChatGPT正式登場，不過並非全球同步開放。

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4/ 【社交平台大戰】Threads氣勢衰退 逾半已登記用戶未再使用

由Meta推出的全新社交平台Threads初登場時，氣勢如虹，短短五日就達到一億用戶規模，是有史以來成長最快的社群平台。不過，Threads用戶的熱情近日明顯冷卻，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）坦承，Threads在推出後數周內，就失去一半以上的用戶，公司未來將重點放在提高Threads的使用率。

>>>【社交平台大戰】Threads活躍用戶驟減 將推出網頁版救亡？

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