▲ 【著數優惠】CSL加碼「香港開心購物節」有獎遊戲：連續兩周每日送出1部PS5、多份5G Plan等

香港電訊 （06823） 旗下CSL宣布，在香港零售管理協會（HKRMA）香港開心購物節的「智能潮物，珠光寶氣」主題周期期間，會加碼推出擴增實境（AR）有獎遊戲，每日送出Play Station 5 主機連God of War Ragnarök 遊戲套裝及1O1O/csl 5G服務計劃等400份豐富獎品。

CSL旗下AR Lens手機應用程式會在7月28日至8月10日期間推出「眼明手快」擴增實境 （AR） 有獎遊戲，市民及旅客只需下載AR Lens 並登記帳號，於1O1O Center或csl 專門店掃描指定二維碼即可參加遊戲，用戶成功將AR Lens 內的計時器停在指定秒數，即可獲得獎品。

有獎遊戲 日期 獎品 成功將AR Lens 內的

計時器停在指定秒數 名額 大獎 7月28日至8月10日 Play Station® 5主機連God of War™ Ragnarök 遊戲套裝（價值︰4,880元） 8.888秒 每日1名 二獎 7月28日至8月3日 csl 5G 110GB本地流動數據計劃及5G娛樂增值服務 （24個月） （價值︰11,616元） 8.88秒 每日3名 8月4日至8月10日 1O1O 5G 110GB本地流動數據計劃及5G娛樂增值服務 （24個月） （價值︰13,056元） 8.88秒 每日3名 三獎 7月28日至7月31日 免費 5G 亞太區漫遊通行證 1張 （價值︰22元） 8.8秒 每日400名 8月1日至8月4日 Now E $38電影租看券 （價值︰38元） 8.8秒 每日400名 8月5日至8月7日 Now E HBO GO 一個月通行證（價值︰68元） 8.8秒 每日400名 8月8日至8月10日 MOOV 24 bit 音樂服務一個月（價值︰68元） 8.8秒 每日400名

此外，用戶亦可於開啟AR Lens 手機應用程式後進入「優惠專區」，領取不同商戶的優惠券。如點擊1O1O或csl的商標，便有機會獲得免費5G 亞太區漫遊通行證、手機折扣優惠券，以及Now E 手機應用程式電影換領券 （如「毒舌大狀」） 及英超與F1等精彩體育賽事通行證等。

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記者：李哲毅