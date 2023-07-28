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【著數優惠】CSL加碼「香港開心購物節」有獎遊戲：連續兩周每日送出1部PS5、多份5G Plan等
Hot Talk 17:07 2023/07/28
香港電訊 （06823） 旗下CSL宣布，在香港零售管理協會（HKRMA）香港開心購物節的「智能潮物，珠光寶氣」主題周期期間，會加碼推出擴增實境（AR）有獎遊戲，每日送出Play Station 5 主機連God of War Ragnarök 遊戲套裝及1O1O/csl 5G服務計劃等400份豐富獎品。
CSL旗下AR Lens手機應用程式會在7月28日至8月10日期間推出「眼明手快」擴增實境 （AR） 有獎遊戲，市民及旅客只需下載AR Lens 並登記帳號，於1O1O Center或csl 專門店掃描指定二維碼即可參加遊戲，用戶成功將AR Lens 內的計時器停在指定秒數，即可獲得獎品。
|有獎遊戲
|日期
|獎品
|成功將AR Lens 內的
計時器停在指定秒數
|名額
|大獎
|7月28日至8月10日
|Play Station® 5主機連God of War™ Ragnarök 遊戲套裝（價值︰4,880元）
|8.888秒
|每日1名
|二獎
|7月28日至8月3日
|csl 5G 110GB本地流動數據計劃及5G娛樂增值服務 （24個月） （價值︰11,616元）
|8.88秒
|每日3名
|8月4日至8月10日
|1O1O 5G 110GB本地流動數據計劃及5G娛樂增值服務 （24個月） （價值︰13,056元）
|8.88秒
|每日3名
|三獎
|7月28日至7月31日
|免費 5G 亞太區漫遊通行證 1張 （價值︰22元）
|8.8秒
|每日400名
|8月1日至8月4日
|Now E $38電影租看券 （價值︰38元）
|8.8秒
|每日400名
|8月5日至8月7日
|Now E HBO GO 一個月通行證（價值︰68元）
|8.8秒
|每日400名
|8月8日至8月10日
|MOOV 24 bit 音樂服務一個月（價值︰68元）
|8.8秒
|每日400名
此外，用戶亦可於開啟AR Lens 手機應用程式後進入「優惠專區」，領取不同商戶的優惠券。如點擊1O1O或csl的商標，便有機會獲得免費5G 亞太區漫遊通行證、手機折扣優惠券，以及Now E 手機應用程式電影換領券 （如「毒舌大狀」） 及英超與F1等精彩體育賽事通行證等。
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記者：李哲毅
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